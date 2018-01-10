Суд Севастополя оставил на свободе медсестру, отравившую пациентку

Севастопольский городской суд решил не отправлять в тюрьму медсестру, по неосторожности убившую пациентку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина признала свою вину и частично возместила моральный вред семье пациентки.

По информации суда, медсестра работала в частной клинике. Поддавшись на уговоры пациентки, она поставила ей капельницу с актовегином, разведенным не физраствором, а лидокаином. Что противоречило листу врачебных назначений.

В итоге капельница женщине не помогла – состояние пациентки резко ухудшилось. Проведенная реанимация оказалась бесполезна, женщина умерла от острого отравления лидокаином.

Как утверждает медсестра, пациентка сама купила лидокаин, и убедила ее, что применение препарата согласовал лечащий врач. Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Однако посчитал, что в изоляции медсестры от общества нет никакой необходимости. Наказанием для нее стало ограничение свободы на два года и лишение права работать в медицине на протяжении трех лет.

Как сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда, также будет рассмотрен иск мужа пациентки о взыскании компенсации морального вреда с клиники и медсестры.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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