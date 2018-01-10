Погуляли на славу: во время новогодних каникул в травматологии Симферополя побывали более тысячи горожан

За время праздничной недели в Республиканском травматологическом центре ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» с различными травмами отметились более тысячи горожан.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Минздрава Крыма, тяжелых случаев в данном медучреждении не зафиксировано: 780 человек обратились за первичной и 253 пациентам потребовалась вторичная помощь.

«В основном это были повреждения голеностопного и лучезапястного суставов, растяжения связок, неосложнённые резаные и лоскутные раны. Наблюдался относительный рост числа поступивших в состоянии алкогольного опьянения, что в значительной мере осложняло работу специалистов центра», – рассказала главный внештатный травматолог-ортопед, начальник Республиканского травматологического центра Юрий Дорофеев.

По словам специалиста, в отделение травматологии ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» на данный момент находятся 25 пациентов с переломами бедер, лодыжек, ребер, вывихи плеча и одно ранение петардой.

Между тем, в республиканских травмоцентрах второго уровня в настоящее время на лечении пребывают несколько тяжёлых пациентов, преимущественно после ДТП.

Ранее пресс-служба МЧС по Крыму сообщила, что с начала 2018 года на территории полуострова чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Крымские спасатели привлекались для оказания оперативной помощи при происшествиях свыше 30 раз, в результате чего квалифицированную помощь получили 20 человек, в том числе один ребенок.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 10.01.18

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