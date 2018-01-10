Мясо крымской птицы попадет на прилавки Казахстана

Крым начал экспортировать свою продукцию в Казахстан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодня внутренняя потребность жителей полуострова в безалкогольной продукции, кондитерских изделиях, яйцах, свинине, овощах, пшеничной муке и продовольственной пшенице полностью обеспечена.

При этом еще в начале прошлого года крымские производители только на 80% обеспечивали крымчан курятиной, однако к концу 2017 года предприятия полностью покрыли потребности жителей полуострова и начали реализацию мяса птицы в Казахстан. Отметим, что потребность внутреннего казахстанского рынка в птице составляет более 300 тысяч тонн, но самостоятельно страна может обеспечить только половину.

А вот в регионах России спросом пользуется крымская свинина. Кроме того, в текущем году из Крыма будет экспортировано 300 тысяч тонн зерна.

В министерстве сельского хозяйства Крыма подчеркивают, что в связи с увеличением показателей роста производства животноводства, садоводства, растениеводства, виноградарства в следующем году цены на продукты в Крыму останутся на уровне 2017 года.

Симферополь, Анастасия Зук

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