Вместо вуза в тюрьму: четверо молодых крымчан могут провести за решеткой 7 лет за угоны автомобилей

Четверо юнцов из Красногвардейского и Симферопольского района придумали способ обогащения за чужой счет.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, молодые крымчане 17 – 19 лет угоняли и разбирали на запчасти автомобили и воровали имущество из салонов.

Кражи юнцы совершали преимущественно из отечественных машин, оставленных владельцами во дворе на ночь. В ряде случаев молодые люди отгоняли автомобили в безлюдные места, похищали электрооборудование, ценности, а также снимали колеса.

Всего было разукомплектовано более 10 машин и совершено несколько угонов транспортных средств на территории Красногвардейского района. Кроме того, установлена причастность молодых людей к совершению аналогичных преступлений в других частях Крыма.

Похищенное имущество парни, по их словам, продавали, а полученные деньги делили между собой и тратили на развлечения. Однако большую часть краденого полицейские обнаружили по месту жительства одного из подозреваемых.

Все фигуранты дали признательные показания. Как пояснили старшие задержанные, часть краж и угонов они совершали вдвоем, без участия несовершеннолетних приятелей.

В отношении парней возбуждены уголовные дела по пункту «а», «в», части 2 статьи 158 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину), а также пункту «а» части 2 статьи 166 (неправомерное завладение автомобилем без цели хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Российской Федерации. Им может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В настоящее время совершеннолетние участники автобанды находятся под стражей.

Красногвардейсий район, Оксана Мурзина

Красногвардейсий район. Другие новости 10.01.18

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