Украинцы не хотят отказываться от запрещенных российских интернет-ресурсов

Несмотря на официальный запрет, украинцы продолжают посещать российские интернет-ресурсы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным компании TNS Ukraine по состоянию на декабрь минувшего года, социальная сеть «ВКонтакте» все еще входит в первую десятку рейтинга самых популярных в «Незалежной» сайтов, замыкая топ-10. При этом, судя по статистике, с сентября 2017-го года охват аудитории ресурса, хоть и незначительно, но увеличился – с 33,03% до 34,42%.

Сервис mail.ru занимает в рейтинге 14 место.

А вот «Одноклассники», напротив, потеряли 0,5% охвата (18,51% в сентябре) за тот же период, но смогли удержаться в топ-25, заняв 24-ю строчку. Напомним, что в мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко своим указом запретил украинцам пользоваться «Яндексом», Mail.Ru Group и её сервисами, включая «ВКонтакте» и «Одноклассники», и других российских ИТ-компаний.

Украинская аудитория «ВКонтакте» в день объявления о блокировке соцсети в стране достигла 18 миллионов человек.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 10.01.18

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