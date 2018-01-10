Теплосети в Крыму изношены почти полностью

Подготовка к отопительному сезону в Крыму не поможет избежать аварий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», непредвиденные ситуации возможны из-за изношенного состояния коммуникаций. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Валерий Аксенов.

По его словам, наибольшее внимание при подготовке к зимнему периоду уделялось социальным объектам – школам, больницам и жилому фонду.

«Сегодня теплосети подготовлены к работе, но гарантировать отсутствие аварий, учитывая, что больше 20 лет никаких работ не проводилось, не берусь. Сегодня износ сетей в некоторых городах более 70%. Это говорит о том, какой огромный объем работ еще предстоит сделать», – цитируют Аксенова «РИА Новости».

Как утверждает депутат, тем не менее, чиновники провели инвентаризацию, выявив наиболее изношенные участки. Начать работы по ремонту и замене теплосетей намерены с них: «Проблемы с сетями есть в Керчи, Симферополе и других городах. Работы все запланированы», – рассказал Аксенов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.01.18

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