Управляющая и кассир рынка в Кировском районе получили 6 лет тюрьмы на двоих за взятку

В Кировском районе управляющая и контролер-кассир местного муниципального торгового комплекса оказались на скамье подсудимых.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по Крыму, суд признал торговых работников виновными в вымогательстве взятки и посредничестве во взяточничестве в крупном размере соответственно (пункт «б» часть 5 статьи 290 и пункт «б» часть 3 статьи 291.1 Уголовного кодекса РФ).

По версии следствия 18 июля 2017 года предприниматель через кассира-контролера передал 155 тысяч рублей управляющей МУП «Кировское районное торговое предприятие» за помощь в заключении договора о предоставлении торгового места.

После получения денег коррупционеры были задержаны. В ходе следствия арестовано движимое и недвижимое имущество обвиняемых на сумму свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Кировский районный суд приговорил экс-управляющую к 3,5 годам лишения свободы, кассир-контролер получил 2,5 года с отбыванием в колонии общего режима.

Кировский район, Оксана Мурзина

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