Аварии на сетях оставили без воды больше 4 тысяч жителей Крыма

Больше четырех тысяч крымчан остались без водоснабжения из-за аварий на сетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации ГУПа «Вода Крыма», зафиксировано 10 аварий в Симферополе, Евпатории, Алуште, Белогорске, Керчи, Джанкое, Феодосии, Красноперекопске и селе Плодородное Красногвардейского района.

Наибольшее количество крымчан, оставшихся без воды, в селе Ильинка (Красноперекопск). От водоснабжения отключили 1 тысячу 430 жителей. Еще одна крупная авария произошла в Керчи, на улице Ворошилова: без воды остались 1 тысяча 120 местных жителей.

Как уже сообщал «Новый День», ремонт водовода на улице Ворошилова в Керчи коммунальщики делают постоянно, однако прорывы происходят снова. По информации местной администрации, специалисты водоканала латали проблемную трубу еще 9 января. Но ее изношенность делает ремонт неэффективным. Власти надеются решить проблему заменой сетей, и ждут финансовой помощи от республики, так как в собственном бюджете города на это средств нет.

В селе Цветочное (Белогорск) без воды остались – 500 крымчан, в Плодородном – 450. В Симферополе прорывы произошли сразу на двух участках, на улицах Русская и Севастопольская. В зону отключения попали 500 человек.

Водоканал устраняет аварии на всех участках.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.01.18

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