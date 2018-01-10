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Среда, 10 января 2018, 18:28 мск

Крым

Новости дня, Анонсы

Новый глава судебных приставов Крыма рассказал, что намерен сделать

Главным судебным приставом Крыма приказом министерства юстиции России назначен Игорь Рудаков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее эту должность занимал Юрий Чудновец, перешедший на работу в управление ФССП по Севастополю. Рудаков до приезда в Крым руководил управлением Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области.

В комментарии для РИА «Новый День» Рудаков сообщил, что намерен сосредоточиться на работе по становлению и развитию регионального управления ФССП. А также приложить усилия для повышения качества выполняемых службой задач.

«В частности, напоминаю, что на судебных приставов возлагаются задачи по обеспечению установленного порядка деятельности судов, осуществлению принудительного исполнения судебных актов, а также актов других органов и должностных лиц, исполнению законодательства об уголовном судопроизводстве по делам, отнесенным уголовно процессуальным законодательством Российской Федерации к подследственности ФССП России», – сообщил Рудаков.

Также новоназначенный глава управления намерен продолжить работу по формированию ведомственного жилищного фонда и созданию условий для размещения структурных подразделений и аппарата управления службы.

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