Уровень газификации Крыма обещают повысить до 80%

В течение ближайших 5 лет уровень газификации Крыма обещают довести до 79,6%.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении информационной политики Мининформа РК, на сегодняшний день к природному газу подключено 73,4 % населенных пунктов республики.

В городах и поселках этот показатель несколько выше – 87,7%, а вот в селах значительно ниже – 47,4 %.

«В течение 5 лет невозможно газифицировать весь полуостров, но перед министерством стоит приоритетная задача по обеспечению всех жителей полуострова голубым топливом», – отметил министр топлива и энергетики РК Вадим Белик.

Так, до конца 2022 года планируется построить 149 магистральных газопроводов, 572,2 тысяч км межпоселковых газопроводов, около 1,5 тысяч км газопроводов уличных сетей, 3 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, 3 новых газораспределительных станции. При этом реконструкции подлежат 15 существующих станций.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 11.01.18

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