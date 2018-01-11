Украину утопят в дезинформации и политических истериках

В 2018 году действующая власть утопит Украину в политических истериках, обрушив на украинцев море дезинформации. Об этом заявил киевский политолог Виктор Небоженко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил благодарность всем, кто нашел подозреваемого в убийстве адвоката-правозащитницы Ноздровский, назвав их главной заслугой не профессиональную деятельность, а работу в условиях политической истерии и общественного возмущения фактом чудовищного убийства.

«Это страшно цинично, даже из уст такого «молодого» генпрокурора Украины как Луценко, – считает Небоженко. – Он, наверное, забыл, что еще недавно сам разбрасывался страшными обвинениями и намеками, нагнетал обстановку вокруг Саакашвили или был инициатором шумной политической истерики и обвинений НАБУ в проамериканской и непатриотичной деятельности в Украине. Кто – кто, но Луценко умеет нагнетать обстановку – опыт не пропьешь, а положение, роль и политическая жизнь подбрасывает различные поводы».

Эксперт считает, что генпрокурор демонстрирует примитивный «постсоветский авторитаризм»: «Оказывается, общественность не должна интересоваться тем, что происходит в стране с гражданами Украины. Иначе это будет расцениваться, как нездоровый интерес и политистерика особо активных ангажированных граждан. Украинцы должны терпеливо ждать, когда им расскажут, что с ними делает или сделает власть, или преступники».

Луценко ясно дал понять: политические истерики, нагнетание страстей, бесконечные фейки, угрозы, постоянная ложь – это привилегия власти, чтобы манипулировать украинцами, удерживать народ от недовольства и протестов, подчеркивает политолог.

«Зато теперь ясно, что устроит нам власть в 2018 году. Вместо мобилизации и объединения страны, вместо реформ и борьбы с коррупцией на украинцев обрушится мощная волна дезинформации, пропагандистские кампании порохоботов, веер фейков и ложных сообщений, пиар-аресты, серия политистерик по любому поводу. «Благо» на вершине украинской власти сидят жадные и циничные политики, которые плохо разбираются в своей стране, не любят и не жалеют ее граждан, зато хорошо поднаторели в политтехнологиях и пиар кампаниях, – заявляет Небоженко. – И пик всего этого пропагандистского и политтехнологического «мусора» придется как раз на начало президентской кампании».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 11.01.18

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