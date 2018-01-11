Госдеп США признал Крым российским и предложил американцам вообще не ездить в РФ

Россию объявили страной, опасной для американцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , государственный департамент США разделил все страны мира на 4 категории: в первую группу вошли государства, в которых для полной безопасности американцам достаточно соблюдать обычные меры предосторожности, во вторую группу включили территории, где требуется повышенное внимание, к третьей группе отнесли страны, от поездок в которые лучше отказаться, к четвертой – куда нельзя ездить ни при каких обстоятельствах.

Россия отнесена к третьей группе: ездить туда американцам не рекомендуется.

Среди главных угроз называются терроризм, преступность и домогательства со стороны мошенников и правоохранительных органов.

Наиболее опасные российские территории: Москва и Санкт-Петербург (из-за угрозы терактов), все регионы Северного Кавказа («Если вы проживаете в этих районах, немедленно улетайте», – заявляют в Госдепе), гора Эльбрус (поднимающиеся на гору рискуют «близко подойти к неустойчивой и опасной территории Северо-Кавказского региона») и Крым («Нынешний статус Крыма мешает официальным американцам путешествовать в этот район»).

Тем, кто все же рискнет поехать в Россию, рекомендуется избегать демонстраций и вообще мест большого скопления народа, проявлять повышенную бдительность на популярных туристических объектах и в общественном транспорте, не оставлять без присмотра свои напитки и еду в барах и ресторанах, не встречаться с интернет-знакомыми и не возить с собой крупные суммы наличных.

Отметим, что в одну группу с Россией по опасности для американских туристов в США включили, среди прочего, Венесуэлу и Гондурас.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 11.01.18

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