Эксперт: «Танцы» вокруг Сталина в Севастополе репутацию коммунистов не спасут

Коммунисты Севастополя намерены восстановить памятник Сталину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выбранное место под мемориал – привокзальная площадь, где памятник советскому вождю стоял до начала развенчания культа личности, объявленного на ХХ съезде ЦК КПСС.

«Мы решили узнать мнение, провели опрос. 97% из более 10 тысяч опрошенных севастопольцев высказались за восстановление этого памятника. После этого мы официально обратились в правительство Севастополя, где нам предложили разработать соответствующую документацию, которая требуется по закону, и тогда вопрос будет рассмотрен», – пояснил корреспонденту РИА «Новый День» первый секретарь Севастопольского городского комитета КПРФ Василий Пархоменко, добавив, что документация уже находится в разработке, и возможно будет готова через несколько месяцев.

По мнению политика, местные власти поставили инициаторов на формальный путь реализации задумки, хотя восстановление памятника, некогда стоявшего в городе, должно в первую очередь заботить чиновников.

«Я мало рассчитываю на положительный ответ – начнутся какие-нибудь придирки, найдутся поводы. Тем не менее, ряд общественных организаций готовы сброситься и на народные деньги восстановить этот памятник», – рассказал Пархоменко, подчеркнув, что вопрос «остро в повестке дня не стоит».

Отметим, в Крыму уже есть памятник Сталину. Расположен он в поселке Ливадия. Его автор – известный российский скульптор Зураб Церетели. Мемориал посвящен лидерам «большой тройки» и запечатлел сцену фотосессии Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля в Ливадийском дворце.

Инициатором установки памятника еще в украинский период Крыма был первый секретарь Крымского республиканского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач, имевший в то время мандат депутата Верховной Рады Украины. Но тогда реализовать задумку не удалось. Как утверждает Грач, помешала команда Сергея Куницына, занимавшего должность председателя Совмина Крыма. По словам политика, противники установки памятника из числа приближенных к Куницыну «нажали путем давления и угроз уголовного преследования на председателя Ливадийского поселкового совета». Поэтому установка мемориала была отложена и стала возможна только после возвращения Крыма в состав России: на открытии памятника «большой тройке» в 2015 году в Ливадии присутствовал Сергей Нарышкин, занимавший пост спикера Государственной Думы России до перехода на работу в Службу внешней разведки.

«Это памятник, который заслуживает свое месторасположение, благодаря вкладу Иосифа Виссарионовича Сталина в мировые процессы, в итоги Великой Отечественной войны, в победы Советского Союза», – считает Леонид Грач.

А в том, что идея установить памятник Сталину в Севастополе будет реализована, и представители правительства и Заксобрания позволят местным коммунистам довести задумку до конца, политик усомнился. Он отметил: в случае, если инициаторы установки мемориала подойдут к вопросу безответственно, их усилия могут расценить как пиар-акцию под видом идеологической борьбы.

«Пока, мне кажется, общество еще не созрело к общему пониманию роли Сталина. Сегодня надо не растопыривать общество – оно и так растопыренное всё (по социальному, идеологическому, политическому и геополитическому факторам), а надо думать, как его объединять», – заключил Грач в комментарии корреспонденту РИА «Новый День».

Политолог и доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ имени Вернадского Андрей Никифоров считает, что решить вопрос о возможности установки памятника Сталину в Севастополе должны местные жители. И если все-таки дойдет до реализации, то в мемориалах города должен быть сохранен баланс.

«Я просто надеюсь, что в Севастополе найдутся люди, которые смогут создать инициативную группу и выступить с инициативой, чтобы в городе был поставлен и памятник генералу Врангелю. Который, в отличие от Сталина, в Севастополе базировался, оттуда какое-то время руководил Крымом и вооруженными силами юга России. То есть, есть что вспоминать», – рассказал РИА «Новый День» Никифоров.

По его словам, общественное мнение в таких вопросах должно стать решающим, так как севастопольцам «в этом культурном ландшафте жить»: «А если различные политические партии начнут заполнять его своими символами, то мы превратимся в затравленных волков, которых со всех сторон обложили красными флажками. Сейчас, судя по всему, пытаются обложить, именно красными флажками. Что, в общем-то, нехорошо», – заявил политолог.

Другой известный крымский политолог, доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврического национального университета КФУ имени Вернадского Сергей Киселев усомнился в целесообразности установки памятника Сталину в Севастополе, предположив, что авторы идеи могли бы озаботиться более серьезными задачами и целями.

«Политические партии по своему классическому определению – это объединения людей, которые вообще-то должны заниматься решением каких-то политических вопросов, а не восстановлением памятников, охраной природы и так далее – этим могут заниматься общественные организации. Это все, на мой взгляд, имитация деятельности. Вместо того чтобы защищать права трудящихся, чем должны заниматься коммунисты, они восстанавливают памятники. Я понимаю символическое значение памятников. Но коммунисты, на мой взгляд, уже так себя дискредитировали своей, скажем так, оппортунистской деятельностью, что борьба за восстановление памятников не спасет их репутацию», – озвучил свое мнение Киселев комментарии корреспонденту РИА «Новый День».

Севастополь, Леонид Маковецкий

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