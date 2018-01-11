На краю так на краю: «Википедия» отказалась признавать словосочетание «в Украине»

Интернет-энциклопедия «Википедия» поставила точку в вопросе, как правильно говорить и писать: «на Украине» или «в Украине».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», популярнейший ресурс настаивает: должен использоваться только предлог «на».

«Замена словосочетания «на Украине» на словосочетание «в Украине» в статьях «Википедии» признана неконструктивной. На сегодняшний день в сообществе в результате многочисленных обсуждений сложился консенсус о том, что в статьях «Википедии» принято писать «на Украине». Использование словосочетания «в Украине» допустимо только в ряде исключений, например, при цитировании», – гласит текст всплывающего оповещения при попытке внесения правок.

Российские филологи утверждают, что вариант «на Украине» сложилось исторически, а попытка его изменить носит политическую окраску. В справочнике по правописанию и литературной правке авторитетнейшего лингвиста Дитмара Розенталя говорится, что «сочетание на Украину (Украине) возникло под влиянием украинского языка и поддерживается выражением «на окраине».

Отметим, что украинские власти озадачились этим вопросом в 1993 году, когда «Незалежная» получила независимость. Тогда правительство Украины потребовало признать нормативным вариант «в Украину», пытаясь тем самым разорвать этимологическую связь конструкций «на Украину» и «на окраину», а сам предлог «в» был призван лингвистически подтверждать суверенитет нового государства.

Отметим, что в польском языке тоже существует языковая норма «на Украину», а также «на Чехию», «на Венгрию» и «на Словакию». Польские филологи и лингвисты объясняют это тем, что данные территории некогда входили в состав Австро-Венгрии и до сих пор воспринимаются как отдельные части единого целого.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 11.01.18

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