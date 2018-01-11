В Крыму отремонтируют корабль ЧФ «Ямал», протараненный в Эгейском море

Десантный корабль ЧФ «Ямал» после аварии в Эгейском море прибыл на ремонт в Севастополь.

Напомним, инцидент произошел 30 декабря: российский военный корабль врезался сухогруз «Орка-2», следовавший под флагом Сьерра-Леоне. По версии российской стороны, сухогруз пошел на обгон, но, не убедившись, что маневр завершен, «Орка-2» резко изменил курс и врезался в корабль ЧФ. В результате столкновения никто не пострадал. После инцидента «Орка-2» отправился своим ходом в пункт назначения, «Ямал» также самостоятельно прибыл в Новороссийск, а затем ушел на ремонт в Севастополь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время «Ямал» находится в доке севастопольского филиала Центра судоремонта «Звездочка».

«Специалисты «Звездочки» осматривают и будут оценивать стоимость, а также выполнять ремонтные работы», – сообщил РИА «Новый День» начальник отдела информационного обеспечения ЧФ России Вячеслав Трухачев. Прокомментировать, какие именно повреждения получил «Ямал», в ЧФ отказались. Отметим, российская сторона требует возмещения ущерба за счет виновника аварии.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 11.01.18

На краю так на краю: «Википедия» отказалась признавать словосочетание «в Украине». / Эксперт: Европа устала поддерживать украинскую коррупцию. / Эксперт: «Танцы» вокруг Сталина в Севастополе репутацию коммунистов не спасут. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»