Атака дронов: Украина собирается напасть на Крым под видом крымских татар

Спецслужбы Украины планируют провести «атаку дронов» на Крым. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от РК Руслан Бальбек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», военную операцию, по словам парламентария, проведут под видом акции крымско-татарского сопротивления, и похожа она будет на ночной обстрел российской авиабазы Хмеймим в Сирии, произошедший в конце минувшей недели. Бальбек сообщил, что о планируемой атаке ему рассказали живущие на Украине крымские татары.

Депутат добавил: цели в Крыму украинским военным будут указывать разведывательные самолеты, полеты которых над нейтральными водами у полуострова участились. В частности, 9 января над Черным морем вблизи территории Крыма пролетел американский разведывательный беспилотник Global Hawk. Двумя днями ранее стало известно о разведывательном полете Poseidon неподалеку от полуострова.

«Ничто не должно нам мешать включать на своей территории станции радиоэлектронной борьбы и подавления – мы должны украинским коллегам устроить «испорченный телефон», – цитирует Бальбека РИА Новости.

Симферополь, Оксана Мурзина

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