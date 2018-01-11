Антироссийски настроенные крымчане поехали в Киев жаловаться на жизнь – и уронили до нуля рейтинг Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко не оправдал надежд украинских националистов, в том числе крымчан, переехавших в «Незалежную» после референдума в 2014 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Порошенко не выполнил своих обещаний насчет очередного «покращення» на Украине: уровень жизни населения в стране по-прежнему крайне низкий.

С критикой Порошенко выступила украинская националистка, блогер Лиза Богуцкая, переехавшая в Киев из Крыма.

«Приехали на днях мои друзья из Крыма. Проукраинские до мозга костей. Прошлись по магазинам, чтобы продуктов купить, охренели. Сравнили с ценами в Крыму – дважды охренели. Они ведь помнят еще 14-й год, когда российские товары стоили в 3-4 раза дороже. Сравнили доходы и коммуналку – вообще решили купить в аптеке антиохренин. А прошло-то всего почти 4 года», – пояснила Богуцкая в своем посте в Facebook причину недовольства режимом Порошенко.

Она напомнила, как Порошенко обещал в сжатые сроки провести «чудесные динамические украинские реформы», «чтобы крымчане обзавидовались и встали в очередь к украинской границе».

Отметим, что большинство пользователей в комментариях к посту поддержали возмущение Богуцкой относительно высоких цен в «Незалежной», пустых заявлений Порошенко и реального уровня жизни населения Украины.

Скриншоты со страницы Богуцкой в Facebook

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 11.01.18

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