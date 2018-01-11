На Крым надвигается непогода: паромная переправа может встать на пять дней

В Крыму объявлено экстренное предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 12 января на полуострове ожидается сильный северо-восточный ветер, скорость которого может достигать 15-20 метров в секунду, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. Из-за ухудшения погодных условий может быть приостановлена работа Керченской паромной переправы.

«С вечера 11 января и до обеда 15 января ожидается ухудшение погодных условий – усиление скорости ветра до 22 метров в секунду», – сообщили в «Морской дирекции». Из-за большой вероятности полной остановки движения судов, пассажиров просят пока воздержаться от поездок в сторону пролива. Отметим, что пока работа паромов осуществляться по фактической погоде.

Однако уже сейчас в Керчи отмечают усиление ветра.

В МЧС Крыма напоминают о необходимости соблюдении мер безопасного поведения при сильном ветре: плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, также не следует находиться вблизи деревьев.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 11.01.18

Антироссийски настроенные крымчане поехали в Киев жаловаться на жизнь – и уронили до нуля рейтинг Порошенко. / Атака дронов: Украина собирается напасть на Крым под видом крымских татар. / В Крыму отремонтируют корабль ЧФ «Ямал», протараненный в Эгейском море. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»