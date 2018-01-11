В Крыму планируют готовить новых специалистов по археологии – старые не справляются

С нового учебного года в Крымском федеральном университете планируют создать кафедру археологии. Специалисты не справляются с объемом исследований и работ, необходимых для реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос создания кафедры археологии в КФУ обсуждается последние несколько месяцев.

«Исходя из того огромного объема археологических исследований, которые идут последние три года, кадровый вопрос стоит на первом месте, – подчеркнул директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко. – Ни одна археологическая организация Крыма не обладает достаточным количеством кадров для проведения столь масштабных исследований».

По мнению директора Института археологии, вопрос открытия кафедры будет решен положительно, поскольку в КФУ уже работает диссертационный совет по специальности «археология». К тому же, после проведения масштабных исследований на месте строительства Крымского моста и федеральной трассы «Таврида», специалистов ждут не менее масштабные работы по исследованию территории будущей железнодорожной ветки от Керчи до Симферополя.

«Все работы по трассе «Таврида» должны быть закончены до конца февраля, а дальше предстоит работа по ответвлениям от трассы, например от Симферополя до Евпатории и дальше до Мирного, – уточнил Майко. – Большие работы начнутся в этом году по железной дороге от Керчи до Симферополя. Проекта я еще не видел и не могу сказать, как она пойдет, но она должна дублировать трассу «Таврида» и там нас ждут новые открытия не менее значимых памятников, чем уже обнаруженные».

Для популяризации археологии среди молодежи в этом году в Крыму стартует проект «Открытая археология», в рамках которого дважды в месяц в Центральном музее Тавриды ведущие крымские специалисты будут читать лекции о самых интересных страницах прошлого Крыма. Посещение лекций бесплатное, а их видеозаписи будут доступны для просмотра на сайте проекта. Первая лекция «Тавры: живущие «разбоем и войной» состоится 24 января.

Как рассказал профессор Крымского федерального университета им. Вернадского Игорь Храпунов, в июле этого года пройдет уже четвертая Крымская молодежная полевая археологическая школа, участие в которой так же бесплатное.

«Благодаря президентским грандам 30-50 ребят ежегодно участвуют в археологических раскопках в селе Опушки, слушают лекции и ездят на экскурсии по достопримечательностям Крыма, – отметил он. – В результате они получают представление о том, чем занимаются археологи и что такое археология».

Однако самостоятельные раскопки и поиски с металлоискателем на территории памятников археологии могут закончиться для любителей исторических тайн и артефактов уголовным делом. С этого года будет работать «горячая» телефонная линия 8-800-511-25-15 по вопросам сохранения объектов археологии для оперативного реагирования на незаконные раскопки. Работа с металлоискателем на объектах культурного наследия является административным правонарушением, а повреждение культурного слоя – уголовным.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 11.01.18

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