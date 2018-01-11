В Керчи почистили русло реки: сгубили практически всю живность

Керченские общественники заявили, что городские власти освоили бюджетные деньги под конец года, чтобы уничтожить живность в реке Мелек – Чесме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», название реки Мелек-Чесме с крымско-татарского переводится как Ангельский родник, но и это не спасло ее обитателей. По словам руководителя керченского отделения движения «Антикоррупционное бюро Крыма» Степана Глухова, общественники на протяжении 2017 года добивались, чтобы городские власти почистили русло «ангельской» реки, однако чиновники ссылались на отсутствие средств.

Между тем, к концу года русло все же почистили, но горожане утверждают: сделали это варварски.

«Мне в начале декабря дали в ЖКХ ответ, что по водному кодексу муниципалитетам (на чистку русла реки – прим. НД) денег не предусмотрено, так как это водный объект, который принадлежит РФ, и тут в середине декабря они провели работы. Мы просто были шокированы под конец года наглым коррупционным освоением средств. Запрашивать информацию, сколько стоили данные работы, бессмысленно: я делаю запрос от регионального отделения коррупционного бюро, а они пишут ответы, что не могут предоставить информацию, так как мы не являемся юридическим лицом», – сообщил РИА «Новый День» Глухов. Он отмечает: сотрудники местного ИП, выполнявшие чистку русла, не смогли предоставить документы на работы, а также не заморачивались тем, чтобы спасти речных обитателей.

«Все прекрасно знают, что там змеи и черепахи, мальки, а они наглым образом это все вычерпывали ковшом в машину и вывозили за город, а там выкидывали. Есть определенная процедура, они должны были уведомить природоохранную прокуратуру, провести исследования на предмет живности, но этого никто не сделал. После нашей видеосъемки вся техника, которая проводила варварскую очистку, сразу же прекратила работу и быстро уехала», – рассказал общественник.

Горожане подготовили все материалы и направили их в компетентные органы, чтобы хотя бы там дали ответ, законны ли действия местной администрации и сколько было потрачено средств на выполнение данных работ

Керчь, Анастасия Зук

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