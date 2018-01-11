В Симферополе бронзовому Ленину продемонстрируют «Святочные батлы»

В центре Симферополя в канун Старого нового года состоятся «Святочные батлы». Общий праздник призван напомнить истинный смысл щедрования и колядования, а также показать пример времяпровождения в святочную неделю.

Как рассказал РИА «Новый День» руководитель молодежного отдела Симферопольской и Крымской епархии Дионисий Волков, праздник проводится с благословения митрополита Лазаря.

«Сейчас у нас период Святок, когда мы прославляем родившегося Христа, – отметил он. – Народные традиции колядования, щедрования несут в себе весь смысл праздного события – радости рождения Христа Спасителя».

В эти дни молодежь ходит щедровать и колядовать по дворам и квартирам, зачастую не понимая смысла своих действий, кроме как в заработке денег и сладостей.

«Поэтому мы решили провести общий «Щедрый вечер» возле главной новогодней ёлки Крыма со святочным батлом, в котором будут принимать участие команды разных приходов, молодежная команда, объединенная команда общественников и журналистов, и все желающие, готовые выступить командой не менее трёх человек», – уточнил Волков.

Восьмиконечная Вифлеемская звезда и маскарадные костюмы приветствуются, а лучшую команду определят гости праздника. Главный приз организаторы держат в секрете.

«Можно прийти сразу на площадь им.Ленина, а можно присоединиться к одной из четырех групп колядников – от Свято-Троицкого женского монастыря, Петро-Павловского собора, Александро-Невского собора и от парка им. Тренева, где соберутся греки и болгары, представляющие свои традиции празднования Святок и Новолетия», – добавил Волков.

Сбор групп у соборов объявлен 13 декабря в 18.00, после чего с песнопениями они выдвинутся к центральной площади Симферополя. В 18.30 начнется праздник «Щедрый вечер».

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 11.01.18

Китайцы хотят построить в Крыму тепличный комплекс – традиционно обещают не гадить. / Прихожане УПЦ МП мобилизуются в группы для жёсткой обороны Лавры. / В Керчи почистили русло реки: сгубили практически всю живность. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»