В Симферополе бронзовому Ленину продемонстрируют «Святочные батлы»

В центре Симферополя в канун Старого нового года состоятся «Святочные батлы». Общий праздник призван напомнить истинный смысл щедрования и колядования, а также показать пример времяпровождения в святочную неделю.
Как рассказал РИА «Новый День» руководитель молодежного отдела Симферопольской и Крымской епархии Дионисий Волков, праздник проводится с благословения митрополита Лазаря.
«Сейчас у нас период Святок, когда мы прославляем родившегося Христа, – отметил он. – Народные традиции колядования, щедрования несут в себе весь смысл праздного события – радости рождения Христа Спасителя».
В эти дни молодежь ходит щедровать и колядовать по дворам и квартирам, зачастую не понимая смысла своих действий, кроме как в заработке денег и сладостей.
«Поэтому мы решили провести общий «Щедрый вечер» возле главной новогодней ёлки Крыма со святочным батлом, в котором будут принимать участие команды разных приходов, молодежная команда, объединенная команда общественников и журналистов, и все желающие, готовые выступить командой не менее трёх человек», – уточнил Волков.
Восьмиконечная Вифлеемская звезда и маскарадные костюмы приветствуются, а лучшую команду определят гости праздника. Главный приз организаторы держат в секрете.
«Можно прийти сразу на площадь им.Ленина, а можно присоединиться к одной из четырех групп колядников – от Свято-Троицкого женского монастыря, Петро-Павловского собора, Александро-Невского собора и от парка им. Тренева, где соберутся греки и болгары, представляющие свои традиции празднования Святок и Новолетия», – добавил Волков.
Сбор групп у соборов объявлен 13 декабря в 18.00, после чего с песнопениями они выдвинутся к центральной площади Симферополя. В 18.30 начнется праздник «Щедрый вечер».
Симферополь, Глеб Заскоков
Симферополь. Другие новости 11.01.18
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