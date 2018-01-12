Украинцы не жалеют денег, чтобы попасть в Крым

Граждане Украины не жалеют денег, чтобы попасть в Крым.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по РК, 52-летний житель Херсонской области при прохождении контроля в пункте пропуска «Армянск», недвусмысленным жестом положил деньги на стойку оформления документов. И добавил, что это новогодний подарок пограничнику.

В ответ сотрудник пункта пропуска предупредил «дарителя», что тот рискует попасть под уголовную ответственность, так как его действия могут расцениваться как дача взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей. Украинец сразу же забрал деньги и без помех отправился в Евпаторию.

В ведомстве сообщили, что за последнее время в только пункте пропуска «Армянск» граждане Украины около 50 раз пытались подкупить российских пограничников. Чаще всего подобные попытки предпринимали те, кто хотел ввести в Крым подсанкционную продукцию или попасть на полуостров в нарушение миграционного законодательства.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 12.01.18

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