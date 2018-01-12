Ушли в спячку: цены на недвижимость в Ялте стабилизировались

В Ялте цены на аренду жилья преодолели период шестимесячного падения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам декабря минувшего года аналитики портала недвижимости «Домофонд» зафиксировали лишь незначительное (1%) снижение стоимости съемных квадратных метров по отношению к ноябрю 2017-го года. При этом в сравнении с декабрем 2016-го года падение составило 4%.

В декабре однокомнатную квартиру в курортной столице Крыма сдавали в среднем за 16 тысяч 436 рублей в месяц (523 рубля за квадратный метр).

Напомним, что самая высокая стоимость съемного жилья в курортной столице Крыма была зафиксирована в июне 2016 года – 867 рублей за квадрат. В июне 2017-го цены подскочили до 785 рублей за квадратный метр арендуемого жилья. Таким образом, за полгода стоимость аренды в Ялте снизилась на 262 рубля или 33,5%.

Стабильность продемонстрировала «продажа». По сравнению с ноябрем цены остались на том же уровне: 4 миллиона 558 тысяч 882 рубля за «однушку».

В крымской столице арендное жилье так же подешевело (-4% к ноябрю и сразу -7% к показателям декабря 216-го года) – 22 тысячи 195 рублей за однокомнатную квартиру.

Цены на продаваемую недвижимость, напротив, подросли на 1%. Средняя стоимость «однушки» – 2 миллиона 602 тысячи 606 рублей

В Севастополе стоимость съемного жилья по сравнению с ноябрем не изменилась: 18 тысяч 973 рубля за одну комнату. А вот «продажа» выросла на 2% по сравнению с прошлым месяцем, достигнув уровня декабря 2016-го года: 3 миллиона 197 тысяч 448 рублей за «однушку».

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 12.01.18

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