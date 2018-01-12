У берегов Керчи спасли двух моряков

В ночь с 11 на 12 января текущего года крымские пограничники спасли у берегов Керчи двух терпящих бедствие моряков.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК, накануне поздно вечером на пульт дежурного поступил сигнал «SOS».

Капитан буксира «Голд Фортуна», следовавшего под российским флагом по маршруту Джубга (Краснодарский край, Туапсинский район) – Аршинцево (Республика Крым), сообщил о неисправности двигателя, которую обнаружили при прохождении Керченского пролива. Самостоятельно устранить поломку моряки не смогли. Сильный ветер начал относить судно в открытое море. Отметим, что ночью в проливе бушевал шторм.

На помощь экипажу буксира выдвинулся пограничный сторожевой катер.

Моряки были обнаружены в районе мыса Кыз-Аул, подняты на борт и доставлены в порт Керчь. В медицинской помощи они не нуждались.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 12.01.18

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