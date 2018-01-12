Севастопольский суд отправил в колонию строгого режима ялтинца, облапошившего местных жителей

Городской суд Севастополя лишил свободы двух жителей Ялты за обман севастопольцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступники придумали схему, которая позволила им заполучить 50 тысяч рублей.

Действовали они по одному сценарию, реализовывая его в Гагаринском и Балаклавском районах города в июле 2017 года. Жертвами ялтинцев стали продавцы торговых павильонов. Один из мошенников представлялся им бизнесменом, потерявшим компакт-диск с таможенной декларацией. Он утверждал, что готов заплатить за находку и оставлял контактный телефон для связи. Позже с этим диском объявлялся другой соучастник схемы, который предлагал его вернуть за вознаграждение.

«Телефонные переговоры вели продавцы, «бизнесмен» уверял их, что крайне занят, но скоро приедет и заплатит 40000 рублей, а пока продавец, которому принесли диск, должен самостоятельно рассчитаться за находку», – пояснили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

По информации ведомства, ялтинцы смогли обмануть местных жителей три раза. Липового «бизнесмена», к слову, имеющего судимость, суд отправил в колонию строгого режима на 2 года и 2 месяца. Его соучастника – в колонию-поселение, на 1 год и 5 месяцев.

Как отмечают в суде, Севастопольский городской суд проверял приговор в апелляционном порядке, и при этом учел частичное возмещение вреда мошенниками и их возраст – 51 и 58 лет.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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