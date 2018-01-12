Крымчанин, раздавивший моряка в Керченском проливе, может сесть на 5 лет

В Керчи судят местного жителя, по вине которого погиб моряк буксира «Капитан Ханахбеев».

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, следствие, продолжавшееся год, завершено, материалы уголовного дела направлены в Керченский городской суд.

По версии обвинения, 8 января 2017 года керчанин, управляя лоцманским катером «ЛК-88» в акватории Керченского пролива, превысил скорость и столкнулся с буксиром «Капитан Ханахбеев». В результате одного из членов экипажа прижало к внешней надстройке судна. От полученных травм моряк скончался на месте происшествия.

В отношении владельца катера возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 Уголовного Кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения морского транспорта лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что в конце ноября прошлого года Керченский городской суд вынес приговор капитану катера «Стелс – 007», по вине которого в июне 2017-го года погибли 2 женщины, 8 человек получили травмы, а беременная пассажирка катера потеряла ребенка. Мужчина осудили на 4 года с отбыванием тюремного срока в колонии-поселении.

Керчь, Оксана Мурзина

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