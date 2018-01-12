Первые люди: с начала года крымские ЗАГСы зарегистрировали 520 малышей

С начала 2018-го года отделы ЗАГС Крыма зарегистрировали рождение 520 новых жителей полуострова.

Как рассказали РИА «Новый День» в департаменте государственной регистрации актов гражданского состояния регионального министерства юстиции, среди новоявленных крымчан 276 мальчиков и 251 девочка.

Тройное счастье посетило молодых родителей из Симферополя, зарегистрированы и две двойни.

В департаменте уточнили, что многие малыши родились еще в декабре прошлого года, но свидетельства о рождении они получили только в январе.

По информации Керченского городского отдела ЗАГС, за 4 рабочих дня нового года сотрудники зарегистрировали 24 малыша: 11 мальчиков и 13 девочек. Из них только трое – дети, появившиеся на свет в первые дни 2018 года. При этом за аналогичный период 2017 года свидетельства о рождении выдали 26 маленьким керчанам.

Отметим, что в целом в 2017-й году в Крыму родилось более 20 тысяч детей (в 2016-м – 23 тысячи 265 малышей).

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 12.01.18

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