В Крыму заявили о резком росте турпотока

Около 113,3 тысяч человек посетили Крым в период новогодних праздников. Об этом заявили в министерстве курортов и туризма РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за аналогичный период 2017 насчитали составил 87 тысяч 100 туристов. Рост турпотока составил 30%.

По количеству организованных туристов Большая Ялта по-прежнему лидирует, однако Алушта и Евпатория показали почти вдвое большую загрузку, чем в прошлом году. Кроме того, туристы проявили интерес к Симферополю, Сакам и Керчи.

Напомним, по итогам 2017 года в Крыму насчитали 5 миллионов 395 тысяч туристов, что на 3,2% меньше, чем в 2016 году.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 12.01.18

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