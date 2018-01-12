Украина обвинила Крым в потраве черноморских птиц

Киев обвинил крымчан в массовой потраве диких птиц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение недели на побережье Каланчакского района Херсонской области находят мертвых лысух, лебедей и уток.

В министерстве экологии и природных ресурсов Украины насчитали более 5 тысяч погибших птиц и заявили: «Птицы могли погибнуть на территории соседнего Крымского полуострова». При этом экспертиза еще не проведена – пробы воды в местах нахождениях трупов и биоматериалы погибших птиц только отправили на исследование.

Однако чиновники настаивают: пернатые погибли в Крыму, после чего их тушки отнесло течением к берегам Украины.

По мнению крымского орнитолога, старшего научного сотрудника Карадагской научной станции Михаила Бескаравайного, версия украинских чиновников не найдет подтверждения даже после экспертизы.

«В первую очередь, эта гибель должна была быть зафиксирована у нас в Крыму, если она была в таких масштабах – пять тысяч и больше. Это быстро бы стало известно», – заявил корреспонденту РИА «Новый День» Бескаравайный.

По его словам, погибших в таком количестве птиц обязательно обнаружили бы орнитологи, работающие в разных частях Крыма. А информация об этом была бы передана профильным структурам власти. После чего последовало бы официальное заявление. Однако ничего из указанного не произошло.

Бескаравайный считает, что к изучению причины гибели птиц украинским властям следует привлечь не только орнитологов, но и гидробиологов и метеорологов. И только после выводов ученых делать какие-либо заявления.

«Если в такой массе погибли птицы – первое, что надо делать, это искать источник гибели. Если это какое-то отравляющее вещество, искать его источник, брать анализ воды», – пояснил Бескаравайный, добавив, что специалистам нужно обязательно изучить метеорологические условия, чтобы проверить свою версию о гибели птиц в Крыму.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 12.01.18

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