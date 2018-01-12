Украинская валюта устанавливает антирекорд за антирекордом

Украинская валюта опустилась по отношению к рублю до соотношения 1 к 2, побив исторический антирекорд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 12 января официальный курс составлял 4,99 гривны за 10 рублей, на 15 января Национальный банк Украины (НБУ) установил курс 5,04 гривны за 10 российских рублей. Таким образом, падение украинской национальной валюты продолжается.

Установлен новый антирекорд и по отношению к евро: 12 января за 1 евро НБУ давал 34,18 гривны, 15 января это соотношение будет равно 1 к 34,63.

Обесценивается гривна и по отношению к доллару: 1 к 28,44 сегодня и 1 к 28,54 на 15 января. Напомним, исторический минимум соотношения доллара и гривны – 1 к 30,01 – был установлен в феврале 2015 года.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.01.18

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