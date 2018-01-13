Улучшения не ожидается: на Керченской паромной переправе скопилось около 500 автомобилей

На Керченской паромной переправе скопилось около 500 автомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение паромов через Керченский пролив было остановлено сегодня ночью из-за сильного ветра.

К 12 часам дня по московскому времени в порту «Кавказ» в очереди стояли 18 автобусов, 123 легковых и 120 грузовых автомобилей. В порту «Крым» переправы ждали 10 автобусов, 30 и 130 грузовых автомобилей. Очередь продолжает расти.

По данным на 14 часов московского времени движение паромов закрыто в обе стороны. Напомним, на 13 – 15 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с прохождением арктического циклона. Сейчас в Керченском проливе дует северо-восточный ветер, скорость которого достигает 25 метров в секунду.

В воскресенье, 14 января, улучшения погодных условий не ожидается.

Керчь, Варвара Бурлакова

Керчь. Другие новости 13.01.18

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