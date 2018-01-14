Крымчан обвинили в массовом похищении украинских автомобилей

Украинская полиция заявила об усилении работы в пунктах пропуска на границе с Крымом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в МВД «Незалежной» заявляют, что усиление связано с ростом преступности, на что, в свою очередь, влияет значительный поток людей и транспорта, идущий через границу. Так, в 2017 году границу в обе стороны пересекли более 2,5 миллионов человек и около 410 тысяч автомобилей.

«Чтобы эффективнее предотвращать деятельности злоумышленников, которые могут прибывать из Крыма и исчезать там, будут задействованы все подразделения главка крымской полиции и полицейских подразделений прилегающих областей, – было заявлено накануне на совещании у первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина . – Кроме того, украинские правоохранители фиксируют случаи угона транспорта, который исчезает на территории Крыма и находится там».

Целью совещания заявлялась организация работы полиции Крыма по противодействию криминальным элементам. «В частности, речь идет о выявлении преступлений, совершенных в отношении граждан Украины на территории полуострова. Также речь идет о выявлении и задержании лиц, которых правоохранительные органы Украины разыскивают за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины», – заявляют в нацполиции.

«Мы начали эту работу, а сегодня собрались, чтобы обсудить первые результаты», – сообщил Аброськин.

Каковы эти результаты и как полиция АРК, находясь на территории Украины, будет бороться с криминалитетом на российском полуострове, в Нацполиции не сообщают.

Киев, Артем Рокотов

Киев. Другие новости 14.01.18

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