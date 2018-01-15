В Госдуме предложили денонсировать договор о сотрудничестве с Украиной, эксперты – против

В Госдуме предложили денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве – соглашение между Российской Федерацией и Украиной, в котором закреплялся принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Верховная рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума – 25 декабря 1998 года. В конце 2008 года действие документа было автоматически продлено на 10 лет и, согласно статье 40, договор будет автоматически продлеваться на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие путём письменного уведомления не менее чем за 6 месяцев до окончания очередного десятилетнего периода.

В связи с присоединением Крыма к России в 2014 году, украинские власти обвинили Москву в нарушении положений договора, пригрозили подать соответствующий иск против России, но сам договор не разорвали.

Теперь в Госдуме предлагают денонсировать документ в части признания территориальных границы договаривающихся стран – это необходимо для фиксации нового статуса Крыма.

Пока договор односторонне выгоден Украине. «Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши – на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины», – цитирует РИА «Новости» зампреда комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина.

В 90-е годы российская сторона активно боролась против положения документа о границах, заявил депутат. «Говорили, что делать этого нельзя, что, даже если мы на это согласны, нужно оговорить это гораздо более конкретными условиями, чего в договоре нет», – отмечает Затулин.

«Наша трактовка договора состоит в том, что, конечно, наше признание, сделанное в этом договоре, границ взаимосвязано с темой договора: дружба, сотрудничество и партнерство. То есть – нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: «Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам», – заявил парламентарий. – Поэтому нам нужно, по крайней мере, в части этого договора, его денонсировать».

По мнению политолога Леонида Полякова, с формальной юридической стороны Затулин прав: «Все предыдущие шаги Украины были нацелены на то, чтобы максимально ухудшить ситуацию. Инициатива Затулина не ухудшает ситуацию, а фиксирует ее де-факто, – заявил политолог. – Это станет констатацией факта: Крым и Севастополь – это Россия. Не надо бояться, надо приводить законодательство в норму и вычищать из него все, что даст возможность утверждать, что Крым украинский».

Однако старший научный сотрудник РИСИ, политолог Олег Неменский считает, что Россия не пойдет даже на частичную денонсацию договора: во-первых, существующее соглашение сегодня России не мешает, во-вторых, отказ от договора возложит на РФ все бремя ответственности за разрыв отношений.

Неменский подчеркивает: Украина в последние четыре года прилагает максимальные усилия для того, чтобы разорвать все межгосударственные связи с Россией, но этот договор игнорирует, не желая давать повод для прямых обвинений в свою сторону в эскалации внешнеполитических отношений с Россией, несмотря на то, что украинское политическое руководство систематически проводит в жизнь данный курс. Не стоит «подставляться» и российской стороне:

«Россия на официальном уровне проводит дружественную политику в отношении украинцев и всех граждан Украины, поэтому в контексте данной линии выход из этого соглашения может сыграть против наших национальных интересов, – цитирует Неменского «Экономика сегодня». – В силу этого, можно сделать вывод, что Россия вряд ли пойдет на односторонний отказ от этого соглашения, несмотря на то, что оно сегодня больше не выполняется, причем такая практика проявилась не в 2014 году, а намного раньше. На деле существование этого договора всех устраивает, и он не будет денонсирован подобным путем».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 15.01.18

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