Украинка пыталась подкупить крымских пограничников золотом

В Крыму задержали иностранку с амфетамином.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 45-летнюю женщину, которая пыталась провезти на полуостров запрещенный груз, разоблачила в контрольном пункте пропуска служебная собака.

Перед проведением досмотра украинка попыталась подкупить пограничников, предложив им золотые серьги за беспрепятственный проезд в Крым. Но пограничники от «подарка» отказались и предупредили иностранку об уголовной ответственности за дачу взятки. В ходе досмотра у гостьи с Украины в кармане пальто нашли пакет амефтамином массой около 5 граммов, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда психотропных веществ в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 15.01.18

В США объяснили, почему Крым не вернется на Украину. / В Госдуме предложили денонсировать договор о сотрудничестве с Украиной, эксперты – против. / «Петя попал»: в Верховной раде заподозрили Порошенко в госизмене. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»