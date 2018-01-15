В Крыму научились выращивать растения, устойчивые к вирусам

Ученые Никитского ботанического сада нашли способ выращивать плодовые деревья и растения, устойчивые к вирусам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открытие сотрудников Никитского сада вошло в ТОП-10 исследований российских учёных 2017 года по версии Российского научного фонда, опубликованного на сайте организации.

«Обычными средствами, тем же опрыскиванием химпрепаратами, полностью излечить растение от вируса невозможно. Задача состоит не в этом. Реальный путь другой – получить новый экземпляр растения, изначально свободный от вируса, который в дальнейшем был бы устойчив к нему. Нам удаётся полностью освободить от вируса крохотную, в несколько клеток, часть почки – меристему. Из меристемы в нашей лаборатории получают полноценные побеги, которые в дальнейшем развиваются в абсолютно здоровые растения», – рассказала заведующая отделом биологии развития растений, биотехнологии и биобезопасности Никитского ботанического сада, доктор биологических наук Ирина Митрофанова.

Научные сотрудники НБС отбирают побеги перспективных сортов. Выделенную в лаборатории меристему высаживают в питательную среду вместе с вироцидами – специальными веществами, которые борются с вирусами. Для каждого вида и сорта растения учёные разработали свой «курс лечения».

На сегодняшний день при саде создают безвирусные питомники, где высаживают новые сорта 24 культур, включая хурму, инжир, гранат, фейхоа и маслину.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 15.01.18

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