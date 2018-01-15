Зиму в Крыму смоет ливень

Снежную сказку в Крыму смоют сильные ливни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после холодного арктического вторжения со снежным шоу, на полуостров придет тёплый воздух Атлантики. Уже в среду днём столбики крымских термометров покажут положительные отметки – до +8 градусов, ночные температуры пока будут отрицательными – до -6 градусов.

«Временами 16 и 17 января будет идти небольшой снег. 18 января – очень сложный день: мы ожидаем выход южного циклона, который принесет в Крым очередное усиление ветра, вплоть до штормовых отметок – до 25 метров в секунду, а также очень сильный дождь. На Крещенье без осадков, днем относительно тепло – до +7 градусов, ветер успокоится, и прекратятся осадки», – рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

До начала следующей недели теплый характер крымской погоды не должен измениться, уверяют синоптики.

Отметим, в выходные в Крыму выпал снег, который для этой зимы, стал весьма редким явлением.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 15.01.18

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