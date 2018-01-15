Порошенко угрожает Крыму и Донбассу гимном Украины

Петр Порошенко заявил, что гимн Украины обязательно будет звучать в Донецке, Луганске и Крыму. Таким образом президент Украины отметил 26-летие музыкальной редакции гимна «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , гимном Украины является песня «Ще не вмерла Україна» («Ещё не умерла Украина»): стихи были написаны в 1862 году Павлом Чубинским и положены на музыку в 1865 году Михаилом Вербицким. Исследователи утверждают, что на начальную строку стиха значительно повлиял «Марш Домбровского» – польский гимн, начинающийся словами «Еще Польша не погибла…».

Когда в Советском Союзе было решено создать отдельные гимны для каждой из республик в его составе, для УССР текст, в котором упоминались Ленин, Сталин и брат – русский народ, написал Павло Тычина. 15 января 1992 года эту композицию лишили статуса государственного гимна, утвердив новую музыкальную редакцию песни «Ще не вмерла Україна». Отметим, в оригинале текст Чубинского состоял из 4 куплетов и припева, на сегодняшний день, согласно закону «О государственном гимне Украины» остались только первый куплет и половина припева.

«Очень хорошо помню, как искренне и с каким рвением дети в Покровске на Донетчине пели гимн Украины, – заявил сегодня Порошенко. – Такие моменты утверждают в убеждении, что украинский гимн обязательно зазвучит в украинских Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе…»

«Ну, в Крыму вряд ли, а у тебя на похоронах уж точно и очень скоро», – тут же отреагировали на это заявление в соцсетях.

Другие предположили, что гимн Украины все-таки может звучать в Крыму: когда президент «Незалежной» приедет в российский Крым с официальным визитом, либо когда украинцы займут первое место в каком-либо виде спорта на Олимпиаде, которая будет проводиться в Крыму.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 15.01.18

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