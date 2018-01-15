В Крыму мотоциклист протаранил пожарную машину

В Ялте мотоциклист впал в кому после ДТП с пожарным грузовиком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера днем. 31-летний водитель мотоцикла «Хонда», двигаясь по автодороге «Ялта – Севастополь», не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с пожарным автомобилем «КАМАЗ», следовавшим на вызов.

В результате ДТП пострадал мотоциклист: молодой человек находится в коме, у него сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, переломы конечностей и травматический шок, сообщили в пресс-службе ГИБДД Крыма.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 15.01.18

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