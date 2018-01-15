Ялта уступила первенство Сочи в рейтинге самых популярных курортов России на лето-2018

Ялта заняла второе место в рейтинге самых популярных российских курортов на грядущее лето, пропустив вперед Сочи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам раннего бронирования жилья в топ-10 вошли, помимо Сочи и Ялты, еще три курорта Краснодарского края (Анапа, Геленджик, Ейск) и 5 курортов Крыма (Евпатория, Алушта, Феодосия, Алупка, Севастополь).

Евпатория, расположившаяся на третьей строчке, признана аналитиками туристического портала по бронированию жилья Tvil.ru самым востребованным направлением для отдыха с детьми. Главный конкурент – Анапа на шестой позиции.

Феодосия (пятое место) на данный момент стала самым бюджетным курортом с ценником 2 100 рублей за сутки. На отдых в этом городе туристы в среднем закладывают 12 дней.

Севастополь сравнялся по ценам с Сочи, став самым дорогим курортом на полуострове: в этих городах отдыхающие заплатят по 2 900 рублей в сутки.

В Ялте придется в среднем раскошелиться на 2 800 рублей в сутки, в Алуште – 2 500 рублей, Евпатории и Алупке – 2 400 рублей.

Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов на 15 января для проживания с 1 июня по 31 августа 2018 года.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 15.01.18

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