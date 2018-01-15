В «Крымтроллейбус» зовут работать жителей Донбасса: крымчане не идут даже за 40 тысяч

Предприятию «Крымтроллейбус» катастрофически не хватает водителей. Только в Симферополе дефицит кадров составляет более 100 сотрудников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общую нехватку по Крыму предприятие оценивает в 150 человек. В первую очередь, дефицит сказывается на количестве выпускаемых в рейс троллейбусов. Сейчас по маршрутам ездят порядка 160 машин в день: до 110 – по городу, до 50 – по трассе до Ялты. По словам директора предприятия Ильи Прокопьева, в случае заполнения всех вакансий «Крымтроллейбус» мог бы выпускать в рейс до 300 машин, что положительно сказалось бы на экономическом развитии ГУПа. Однако обучиться профессии желающих находиться немного. К тому же, процесс обучения довольно длительный, а как уверяет Прокопьев, водители предприятию «нужны прямо сейчас».

«Сейчас этот вопрос решается. Даже планируется привлечение кадров с материка, жителей Донбасса – некоторые уже работают в Алуште, до 10 человек. Получают патенты в полной мере», – рассказал Прокопьев.

По его словам, зарплата водителей «Крымтроллейбуса» в среднем составляет около 40 тысяч рублей. Всего на предприятии трудится 1 тысяча 488 человек, свободно 500 вакансий. Среди них – водители, механики и кондукторы.

Отметим, что дефицит последних сказывается на процессе внедрения валидаторов. Использование системы анонсировал Прокопьев: «Киоски морально изжили себя. Они были в очень некачественном виде. Мы их демонтировали еще в прошлом году, и постепенно убрали из Симферополя. Сейчас мы вводим систему валидаторов. Система билетных лент уходит в прошлое», – заявил директор «Крымтроллейбуса». По его словам, «Крымавтотранс» еще в прошлом году передал предприятию 200 валидаторов, часть из которых уже используется на пригородном сообщении с 1 января 2018 года.

Как уверяет Прокопьев, процесс внедрения валидаторов «довольно сложный», и главная загвоздка заключается в обилечивании пассажиров водителями троллейбусов.

«Есть небольшое сопротивление со стороны водительского состава, потому что у нас не хватает кондукторов – очень много вакантных должностей. Люди не идут работать – не знаю почему, так как выполняя план, кондуктор получает около 25 тысяч рублей», – пояснил Прокопьев.

Тем не менее, по утверждению министра транспорта Игоря Захарова, к началу сезона весь транспорт подведомственных министерству предприятий, будет использовать систему электронных билетов.

Отметим, что сейчас среди сотрудников «Крымтроллейбуса» ходят слухи: из-за наметившейся реорганизации предприятия работников ждут увольнения, а троллейбусы заменят автобусы. Однако в руководстве ГУПа и министерстве транспорта утверждают, что коллектив «Крымтроллейбуса» после присоединения к «Крымавтотрансу» будет сохранен, а предприятие готовится к приобретению новых троллейбусов.

«Будет присоединение тех мощностей, которые у нас сейчас есть, к другому предприятию. «Крымтроллейбус», как предприятие с богатой историей, останется. Только будет филиалом в составе ГУП РК «Крымавтотранс». Все люди, которые сейчас работают на предприятии, останутся на местах. Весь производственный процесс, производственные помещения будут находиться в филиале «Крымтроллейбус». Просто появится единый центр взаимодействия среди всех перевозчиков в виде головного предприятия «Крымавтотранс»», – рассказал Прокопьев.

По его словам, предприятие впервые за много лет удалось сделать прибыльным, и настал момент «навести порядок». В свою очередь директор «Крымавтотранса» Игорь Коробчук выразил надежду, что после реорганизации предприятия удастся создать эффективного перевозчика, который сможет «нести социальную нагрузку и обеспечивать транспортную доступность» к регионам Крыма.

«Самое главное – возможность приобретения в лизинг новых транспортных средств. До реорганизации, которая сейчас происходит, по взятым в лизинг транспортным средствам нагрузку по оплате нес бюджет Республики Крым. Эксплуатировали этот автотранспорт транспортные фирмы, а имущественную ответственность нес «Крымавтотранс». Эффективность использования автотранспорта при такой схеме оставляет желать лучшего», – заявил Коробчук.

Он подчеркнул, что планируется не только сохранить весь коллектив, но и не допустить снижения зарплат.

В планах у «Крымтроллейбуса» получить в этом году через лизинговую систему 27 троллейбусов, которые будут использоваться на Южном берегу Крыма. К поставщикам предъявляют определенные требования: троллейбусы должны быть компактными, подходящими для узких улиц южнобережных городов, а также иметь возможность использования автономного хода до 20 километров.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.01.18

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