Главарь банды браконьеров, орудовавших на Камчатке, нашел убежище в Крыму

Банда браконьеров выловила в Камчатском крае более 60 особей краснокнижного кречета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным следствия с июня по ноябрь 2016 года члены организованной группы, разделившись на три бригады, орудовали в районе лагуны Опука, лагуны Яавн и бухты Шлюпочной в Камчатском крае.

За это время браконьеры выловили 63 кречета. Краснокнижных пернатых злоумышленники собирались продать. Однако не успели: в их планы вмешались сотрудники полиции, которые изъяли у преступников оружие, орудия лова и средства связи, а также другие приспособления. Птицы после осмотра орнитологов были отпущены на волю.

Известно, что руководил бригадами россиянин, который скрывался от стражей закона до июля 2017 в Крыму. Мужчина финансировал браконьеров, а также предоставил им средства необходимые для незаконной добычи и содержания птиц.

Сейчас шесть участников группировки находятся в розыске, в отношении 11 членов суд вынес обвинительные приговоры. Организатор признался в совершении преступления, решается вопрос об утверждении обвинения. Главарь браконьерской банды помимо незаконной добычи птиц также обвиняется в использовании фальшивого паспорта гражданина РФ, который злоумышленник, находясь в розыске, использовал для свободного перемещения по территории России, сообщили в Следственном комитете России.

Симферополь, Анастасия Зук

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