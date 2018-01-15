Новогодние обычаи сгубили краснокнижные крымские сосны

У крымских браконьеров инспекторы изъяли более 160 сосен Палласа, занесенных в Красную книгу России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», браконьеров задержали в период предновогодних праздников. В отношении злоумышленников составлено 16 протоколов об административных правонарушениях. Краснокнижные деревья, а также их части, были изъяты, а документы направили в суд. «Минприроды Крыма обращает внимание, что действующим природоохранным законодательством запрещается любая деятельность, ведущая к сокращению численности растений, занесенных в Красную книгу и ухудшающая среду их обитания, в том числе их незаконный оборот», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что это только официальная статистика: сколько именно краснокнижных сосен успели распродать, не уточняется.

Как сообщал «Новый День», в канун 2017 года за несколько дней инспекторы обнаружили в продаже около 230 крымских сосен. Отметим, что ранее в минприроды выступали с инициативой исключить крымскую сосну из Красной книги России, ввиду ее «массовости произрастания». Но экологи убеждены, что это может привести к бесконтрольным вырубкам.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 15.01.18

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