В Керчи из-за аварии без газа остались 2,5 тысячи человек

В Керчи два района остались без газоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в результате несогласованного проведения земляных работ по строительству автоподходов к Керченскому мосту, сегодня утром в керченских районах «Нижний» и «Верхний Солнечный» был поврежден газопровод среднего давления.

В центральной диспетчерской службе ГУП «Крымгазсети» РИА «Новый День» сообщили, что без газа остались около 2,5 тысяч абонентов.

«В настоящее время продолжаются пусконаладочные работы», – рассказали в службе, ответив на вопрос о сроках окончания: «Ждите».

Отметим, что в декабре минувшего года при проведении аналогичных работ был поврежден водовод, питающий город. В результате Керчь была обезвожена.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 15.01.18

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