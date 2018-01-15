Черное море грозит поглотить античные памятники «Херсонеса Таврического»

Зимние штормы на Черном море грозят смыть античные памятники музея-заповедника «Херсонес Таврический». Берегоукрепительные работы должны предусматривать конструкции для гашения силы волн. Об этом и сообщила директор «Херсонеса Таврический» Светлана Мельникова.

«Наши памятники в полном смысле слова имеют шанс сползти в море, – подчеркнула она. – Я раньше не представляла, какие бывают шторма здесь, какое движение волн, фотографии очень красивые, но идет вымывание берегового слоя».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контракт на создание проектной документации по берегоукрепительным работам уже подписан, и первый этап предусматривает работы на суше. Однако руководитель учреждения уверена, что продолжить берегоукрепление необходимо в море.

«Должно быть какое-то гашение волн непосредственно в море, – считает Мельникова. – Это колоссальная проблема и очень дорогостоящая».

Между тем, готова проектная документация и по реставрации генуэзской крепости Чембало – куртин и нескольких башен.

«План по превращению Балаклавы в место отдыха с яхтенной мариной должен предусматривать не только катание на лодках и блюда из рыбы, – уверена Мельникова. – Генуэзская крепость Чембало – один из самых аутентичных памятников, если мы его достойно музеефицируем, то это повысит интерес».

Оказанием платных услуг по экскурсионному обслуживанию и археологической экспертизе за прошлый год «Херсонес Таврический» заработал 16 млн руб, что несравнимо с необходимым объемом средств. Поэтом руководство музея-заповедника рассчитывает на поддержку федерального бюджета, учитывая обязательства государства по охране памятника ЮНЕСКО.

«Невзирая на то, находится ЮНЕСКО в официальных отношениях с нами или нет, все необходимые процедуры Херсонес выполняет, – указала Мельникова. – Наши сотрудники ездят на сессии ЮНЕСКО».

Для проведения реставрационных работ музею-заповеднику не хватает правоустанавливающей документации, и эта работа идет параллельно разработке проектов. Кроме того, Крыму остро не хватает реставраторов, и, по мнению Мельниковой, проблему дефицита специалистов мог бы решить реставрационный центр для всех музеев.

«У нас есть свои мастерские, а некоторые музеи не могут этого себе позволить, и создание такого реставрационного центра для всего Крымского полуострова очень важно», – отметила она и добавила, что наличие государственных реставрационных мастерских помогло бы справиться с музеефикацией памятников и артефактов, которых за последнее время в Крыму обнаружено большое количество.

Симферополь, Глеб Заскоков

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