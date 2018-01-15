США послали на разведку к берегам Крыма уничтожителя подводных лодок

Наблюдатели зафиксировали рост интереса ВВС США к Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самолет военно-воздушных сил США P-8A Poseidon сегодня заметили вблизи полуострова.

По данным ресурса CivMilAir в Twitter, самолет провел разведывательную операцию недалеко от Ялты и Севастополя. До этого он был замечен в районе Новороссийска. Разведка проходила на высоте 27 тысяч футов (чуть более 8 километров).

P-8A Poseidon – противолодочный самолет, в цели которого, помимо прочего, может входить разведка, патрулирование, слежение за подводными лодками, и в случае необходимости – их уничтожение. Техника также предназначается для использования в спасательных операциях.

Отметим, что 9 января ресурс CivMilAir сообщал о полете беспилотного разведчика ВВС США RQ-4A Global Hawk вблизи Крыма. По данным наблюдателей, аппарат изначально совершил разведку на территории Донбасса, после чего пролетел через Херсон, и приблизился к полуострову.

Фото: скрин с аккаунта CivMilAir

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.01.18

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