В Крыму введут транспортную карту для льготников

Монетизации льгот на проезд в общественном транспорте в Крыму не будет. В министерстве транспорта республики назвали позицию властей по монетизации «централизованным решением», поэтому ее ввод нельзя рассматривать в рамках одного региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму льготы на проезд имеют граждане, относящиеся к 33 категориям. Что уникально для России: еще во время «переходного периода» чиновники в Крыму взяли на себя обязательство предусмотреть бесплатный проезд для крымчан, имеющих льготы по украинскому законодательству.

Тем не менее, в сложившейся системе субсидирования существуют проблемы. Министр транспорта Крыма Игорь Захаров напомнил о ситуации, сложившейся в Сакском районе с перевозчиком «Симферопольская транспортная компания», разорвать договоренности с которым потребовал глава республики Сергей Аксенов.

«26 маршрутов у «Симферопольской транспортной компании». Свой автобус – только один, остальные все нанятые. Нанятым водителям не выплачивают те компенсации за перевозку льготных категорий граждан, которые получала компания», – рассказал Захаров.

По его мнению, Крыму следует взять пример с Татарстана, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, и выпустить единую транспортную социальную карту крымчанина. При этом Захаров утверждает, что очень важно «технологически включить перевозчиков в процесс взаимного обмена», так как уже выявлены случаи с подделкой льготных документов. Социальные карты, в случае их введения, будут идентифицироваться в транспорте в режиме онлайн, что исключит возможность использования поддельных документов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.01.18

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