В Симферополе разберутся с пробками, убрав с дорог общественный транспорт

В министерстве транспорта Крыма задумали пересмотреть существующую в Симферополе маршрутную сеть общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по задумке ведомства это поможет разгрузить город, и частично избавить от пробок.

«Уберем дубляж по центру города – по проспекту Кирова, по Севастопольской. Продлим маршруты до районов – Дубки, Левадки, Битумное и так далее. За счет того, что у нас новый большой транспорт, мы сократим количество транспорта на центральных улицах на 25% – 30%. Пропускная способность увеличится», – пояснил министр.

По его словам, в случае если пассажиру будет необходимо добраться из одного отдаленного района города в другой, но нужного транспорта с подходящим маршрутом не окажется, допускается возможность введения часовой или полуторачасовой карты. Пассажир сможет бесплатно пересаживаться в различный транспор, в течение определенного времени.

В свою очередь директор «Крымавтотранса» Игорь Коробчук заверил, что крымчанам пока не следует ждать массового поднятия тарифов на перевозки. По его словам, в первую очередь об этом задумываются перевозчики, которые приобрели новую технику, но даже они не спешат с повышением цен, так как опасаются снижения спроса на свои услуги. По мнению Игоря Захарова, «тариф будет экономически обоснованным». При этом он рассказал, что крымчане сами готовы платить за проезд больше, в тех же троллейбусах, но требуют за это максимальное удобство.

«Неоднократные заявления: люди готовы и 20 рублей платить только для того, чтобы услуга была быстрой и качественной. И самое главное – кому надо уехать в 6 утра, они хотят четко знать, что уедут в 6 утра», – пояснил Захаров.

По его словам, многие перевозчики в Крыму хоть и требуют повышения цен, но сами свои требования обосновать не могут.

«Практика показала: приходили некоторые симферопольские компании в комитет по ценам. 8 рублей – максимум, что они смогли показать. Понятное дело, зарплаты – «черные», не показываются, топливо непонятно где покупают, на какие деньги и так далее. Наша задача чтобы этот бизнес стал «прозрачнее»», – заявил Захаров, добавив, что показать перевозчикам, как следует работать, должен будет «Крымавтотранс» после реорганизации «Крымтроллейбуса».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.01.18

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