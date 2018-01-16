На Крым наступает корь

В Крыму увеличивается число заболевших корью: за 2,5 месяца рост составил 78%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если на начало ноября 2017 года на полуострове было зафиксировано 9 случаев заболевания, то на сегодняшний день – уже 16. При этом в 2015 и 2016 году в Крыму не было зарегистрировано ни одного случая.

Сегодня корь регистрируется в Симферополе, Евпатории и Сакскском районе. Болеют, в основном, те, у кого нет прививки.

Отметим, на территории соседней Украины отмечается крайне неблагополучная ситуация с заболеваемостью корью: в 2017 году там зарегистрировано около 4 тысяч случаев. Наиболее неблагополучная ситуация складывается в Ивано-Франковской, Закарпатской и Одесской областях. В последнее время зафиксировано пять летальных исходов, среди погибших трое детей.

Помимо Украины ухудшение ситуации отмечается в Германии, Италии и Румынии. В целом, в 2017 году заболеваемость в странах Европы в 3 раза превысила показатели 2016 года.

Напомним, корь является опасной вирусной инфекцией, которая ежегодно уносит жизни сотни тысяч людей по всему миру. Защититься от нее можно только при помощи прививки. В отличие от многих инфекционных заболеваний, при контакте непривитого с заболевшим человеком, корь развивается в 100% случаев.

«Больной корью заразен около недели: вирус начинает выделяться в окружающую среду за два дня до появления сыпи и заканчивает через четыре дня от появления первых элементов сыпи. Симптомы заболевания в первые дни напоминают обычную острую респираторную инфекцию – это общее недомогание, головные боли, насморк, боли в горле, повышение температуры до 38-39 градусов, также может развиваться конъюнктивит, гнойные выделения из глаз, лающий кашель. На четвертые сутки с момента заболевания развивается сыпь, которая сначала появляется на спинке носа и за ушами, затем распространяется на лицо и шею, верхнюю поверхность грудной клетки, а затем – на спину, грудь, живот и на третьи сутки охватывает ноги и руки. Спустя 4-5 дней сыпь начинает угасать и бледнеть и постепенно исчезает в той же самой последовательности как появилась», – рассказала инфекционист одной из больниц Ялты Ольга Неверова.

Плановая вакцинация проводится среди населения от 1 года до 35 лет (включительно), не болевших, не привитых, привитых однократно, не имеющих сведений о прививках против кори. Кроме профилактических прививок бывают экстренные, которые проводятся в первые 72 часа после того, как человек контактировал с больным корью.

Врачи призывают ставить прививки, чтобы предотвратить распространение болезни и при первых симптомах обращаться за помощью в медучреждения.

Симферополь, Лиана Макоба

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