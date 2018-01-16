Новая напасть: крымчан предупредили о вспышке гепатита А на Украине

На Украине зафиксирована вспышка вирусного гепатита А. Инфекция распространяется в Николаевской области.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день заболели 47 человек, 38 из них, включая шестерых детей, госпитализированы. В 2 случаях отмечается тяжелое течение инфекции.

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе России с Украиной, включая пункты пропуска на территории Крыма.

Напомним, гепатит А – это кишечная инфекция, относящаяся к «болезням грязных рук». В летний период к обычным путям передачи присоединяется водный: заражение происходит при купании, заглатывании загрязненной воды. Заразиться гепатитом можно где угодно. Большая часть случаев заражения проходит бессимптомно, заболевание выявляется только в явно выраженных формах, при наличии желтухи. Заболевшие, у которых вирус не спровоцировал желтуху, могут даже не знать о своем заболевании и являться носителями вируса.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире регистрируется около полутора миллионов случаев вирусного гепатита А. В Крыму вспышки этого заболевания фиксировались в 2007 и в 2011 годах.

Симферополь, Лиана Макоба

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