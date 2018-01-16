В Крыму сгорела маршрутка, есть пострадавшие

В Симферопольском районе сгорела маршрутка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», автобус загорелся сегодня утром, во время движение по улице Луговой в поселке Мирное.
По информации МЧС, пассажиров в автобусе не было, так как он только выдвигался на маршрут. До прибытия пожарных водитель пытался потушить маршрутку сам, из-за чего и пострадал.
«Водитель пытался самостоятельно бороться с огнем, в результате чего получил ожог двух пальцев правой кисти 2 степени. От госпитализации отказался. Из-за высокой пожарной загрузки пламя довольно быстро охватило весь автобус», – сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Крыму.
Пожарные также смыли с дороги горюче-смазочные материалы, чтобы предотвратить возможность повторного возгорания. Точную причину происшествия сейчас устанавливают эксперты. Но по предварительной версии воспламенение произошло в моторном отсеке маршрутки.
В МЧС напомнили, что это уже не первый случай возгорания общественного транспорта и порекомендовали перевозчикам Крыма регулярно проводить ремонт автобусов.
«Осенью прошлого года пожарно-спасательным подразделениям удалось спасти от огня несколько десятков автобусов, которые могли пострадать из-за загорания на территории одного из автопредприятий Симферополя. Как правило, причиной загорания становится элементарное несоблюдение правил пожарной безопасности», – цитирует пресс-центр МЧС руководителя крымского главка службы Сергея Шахова.
Симферополь, Леонид Маковецкий
Симферополь. Другие новости 16.01.18
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