В Крыму сгорела маршрутка, есть пострадавшие

В Симферопольском районе сгорела маршрутка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автобус загорелся сегодня утром, во время движение по улице Луговой в поселке Мирное.

По информации МЧС, пассажиров в автобусе не было, так как он только выдвигался на маршрут. До прибытия пожарных водитель пытался потушить маршрутку сам, из-за чего и пострадал.

«Водитель пытался самостоятельно бороться с огнем, в результате чего получил ожог двух пальцев правой кисти 2 степени. От госпитализации отказался. Из-за высокой пожарной загрузки пламя довольно быстро охватило весь автобус», – сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Крыму.

Пожарные также смыли с дороги горюче-смазочные материалы, чтобы предотвратить возможность повторного возгорания. Точную причину происшествия сейчас устанавливают эксперты. Но по предварительной версии воспламенение произошло в моторном отсеке маршрутки.

В МЧС напомнили, что это уже не первый случай возгорания общественного транспорта и порекомендовали перевозчикам Крыма регулярно проводить ремонт автобусов.

«Осенью прошлого года пожарно-спасательным подразделениям удалось спасти от огня несколько десятков автобусов, которые могли пострадать из-за загорания на территории одного из автопредприятий Симферополя. Как правило, причиной загорания становится элементарное несоблюдение правил пожарной безопасности», – цитирует пресс-центр МЧС руководителя крымского главка службы Сергея Шахова.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.01.18

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